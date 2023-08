Geen WK-finale voor Drentse trialbikers in Glasgow

TRAILBIKE - De twee Drentse deelnemers aan het WK Trialbike in Glasgow hebben allebei naast een plek in de finale gegrepen. Daan Boverhof uit Ansen en Dyan Evenhuis uit Emmen behoorden niet tot de beste zes in hun klasse.

Boverhof werd in zijn categorie (26 inch wielformaat) 31e van in totaal 39 deelnemers. Het te vroeg inleveren van zijn stempelkaarten betekende een flinke streep door de rekening. Het leverde Boverhof niet alleen 50 strafpunten op, ook moest hij noodgedwongen een sectie laten schieten.

Vorig jaar werd Boverhof in Abu Dhabi tijdens het WK 25ste. Hij had zijn zinnen gezet op een plek bij de top 20 van de wereld, maar dat is dus niet gelukt.