Kunstwerk 'Korenveld met kraaien' van Van Gogh siert gevel van De Nieuwe Kolk

Theater De Nieuwe Kolk in Assen krijgt vanaf vandaag een nieuwe uitstaling. Wel een tijdelijke en eentje die geheel in het teken staat van Vincent van Gogh. Terwijl de kunstenaar de provinciehoofdstad niet eens bezocht.

Het is dit jaar het jaar van Vincent van Gogh, want 140 jaar geleden verbleef de kunstenaar ongeveer drie maanden in Drenthe. En daarom staat de hele provincie in het teken van de kunstenaar. En dus ook onze provinciehoofdstad Assen.

Openingsweekend

Op de gevel van DNK komen elf plakkaten op de ramen, die geïnspireerd zijn op het kunstwerk 'Korenveld met kraaien'. Het is een initiatief van Kunst aan de Vaart, vertelt de voorzitter Anneke Haar. "Het Drents Museum opent in het weekend van 9 en 10 september de tentoonstelling over Vincent van Gogh. Dat is ook het weekend dat Kunst aan de Vaart is. Daarom zijn wij een van de organisaties die meedoet aan de Van Gogh activiteiten."

Maar de organisatie doet dit wel op haar eigen manier, namelijk in een modern jasje. "Mensen krijgen straks over de volle breedte van het pand een kunstwerk te zien van elf doeken. Die doeken vertellen van links naar rechts een verhaal. Links is het originele doek van Korenveld met kraaien te zien en het elfde doek is de Oekraïense vlag. Als eerbetoon aan dat land en de strijd die zij daar moeten leveren", vertelt Haar.