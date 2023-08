Veel meteoren op komst: 'We gaan door een baan van stof'

Prijzig is de specialistische apparatuur verrassend genoeg niet. "Ik maak gebruik van een camera van 30 euro. En het hele systeem bij elkaar is zo'n 150 euro. Het is even wat klussen, iemand in het buitenland heeft dit ontwikkeld. Wereldwijd hangen er een paar honderd van die camera's. En met zo'n camera kun je meedoen aan het Global Meteor Network , dat op basis van waarnemingen probeert het aantal meteoren en de banen die ze afleggen in de ruimte in kaart te brengen."