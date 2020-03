MSC herpakt zichzelf na moeilijke periode

MSC heeft eindelijk weer eens een overwinning in de hoofdklasse A kunnen vieren. De Meppelers wonnen met 0-2 van vv Emmen. Het is de eerste overwinning voor de ploeg van Berry Zandink sinds de thuiswedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer op 3 november 2019.

"We hadden gek genoeg een goed gevoel in aanloop naar deze wedstrijd," liet Zandink na afloop weten. "We konden iedereen weer op de training begroeten en daar werd hard getraind. De ziekenboeg liep leeg en we konden vandaag ons ware gezicht weer laten zien."

Schuurman en Veltmaat scoren

MSC kwam op voorsprong door een treffer van Noah Schuurman en had daarna de wedstrijd volledig in handen. Jim Veltmaat kon uit een indraaiende corner in de tweede helft ook nog eens de 2-0 op het bord zetten. Met die stand kon MSC de vierde overwinning van het seizoen bijschrijven.

Eigen agenda

MSC hoopt met de zege een punt te zetten achter een moeilijke periode. Vanaf het moment dat de club bekend maakte te stoppen met prestatievoetbal op zondag zat het team in een diep dal. "We hadden op dat moment nog een half seizoen te spelen, maar de jongens gaan natuurlijk ook verder kijken," legt Zandink uit. "Iedereen was met zijn eigen agenda bezig. Niks menselijks is ons vreemd en we hebben de spelers daar ook de tijd voor gegeven, maar eens moet dat klaar zijn. We kunnen niet elke wedstrijd als FC kanonnenvoer naar de wedstrijden gaan om daar met grote cijfers weggespeeld te worden. De jongens hebben nu hun verantwoording gepakt en de opkomst op trainingen was een stuk beter. Dat heeft vandaag zijn vruchten af geworpen."

Stand

In de stand schiet MSC nog weinig op. De ploeg blijft 14e met 14 punten uit 19 wedstrijden. Het gat met nummer 13 Emmen is nu 5 punten.