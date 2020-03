Alcides hoopt op ommekeer na zege op Velsen

Na lang wachten heeft Alcides weer een zege mogen bijschrijven. De Meppelers wonnen op eigen veld met 3-0 van Velsen. Voor de ploeg van Wilko Niemer is dit de eerste zege in drie maand tijd. De laatste keer dat Alcides won was op 8 december 2019 in de wedstrijd tegen hekkensluiter VOC.

In de stand van de hoofdklasse A blijft Alcides wel voorlaatste met 14 punten uit 20 wedstrijden.

Efficiëntie

Alcides kwam vroeg op voorsprong door een penalty die benut werd door Koen Romme. De Meppelers domineerden vervolgens de wedstrijd en creëerden kans na kans. Uit een mooi opgezette aanval schoot Boy Keizer de 2-0 binnen en op slag van tijd was het Tristan Veelo die met een prachtige lob over de keeper de eindstand op 3-0 kon bepalen.

"We scoorden vandaag eindelijk genoeg om te winnen, maar gezien het aantal kansen waren we nog altijd niet effectief genoeg," liet trainer Wilko Niemer na afloop weten. "Hopelijk is deze zege wel een ommekeer voor ons en kunnen we in de komende serie tegen lager geklasseerde ploegen nog een aantal punten pakken."

Stand

In de stand schiet Alcides met de zege weinig op, aangezien ook MSC vandaag wist te winnen van Emmen. "Als beide ploegen één puntje hadden gepakt was dat beter voor ons geweest, maar we moeten natuurlijk vooral naar onszelf kijken. We moeten realistisch zijn en dan weten we dat we ons niet meer rechtstreeks veilig gaan spelen. Dan hebben we nog wel 22 punten nodig en dat wordt met nog tien wedstrijden wel erg moeilijk."