Badmeesters kunnen weer lachen, maar 'seizoen was bijna dramatisch'

Regen, regen en nog eens regen. Dat was samengevat het weer van de afgelopen weken. En bij iedere bui zagen de buitenzwembaden hun inkomsten meer en meer opdrogen. Maar nu de zon weer volop schijnt, keert ook de glimlach terug bij badmeesters en vakantiegangers in Drenthe.

"Dit is waar je op hoopt", zegt een vader uit Brabant die met zijn dochters Hanna (11) en Floor (7) bij buitenzwembad De Leewal in Exloo aan het zwemmen is. "Dit lekkere weer, daar krijg je het vakantiegevoel van."

Nul gasten

Maar de afgelopen weken waren wel anders. Badmeesters hadden naast klusjes en schoonmaken weinig te doen. "Zeker met regen en onweer in de lucht heb ik wel een paar keer meegemaakt dat er nul gasten waren. Dat is vervelend", zegt badmeester Marcel de Natris.

Henk Smit, manager van De Leewal, loopt vandaag met een grote glimlach rond. De zon maakt hem vrolijk. "Gelukkig dat de zon er weer is. Bezoekers komen massaal binnen en daar ben ik blij om."

De bezoekersaantallen waren deze vakantie tot nu toe namelijk niet goed. Waar het zwembad normaal in augustus al meer dan 80.000 bezoekers trekt, waren dat er nu maximaal 50.000. Tot nu toe was het seizoen bijna dramatisch", zegt Smit.

'Nog net bolwerken'

Smit is ook manager van zwembad De Zwaoi in Valthermond en De Buiner Streng in Nieuw-Buinen. Hoewel de gemeente Borger-Odoorn jaarlijks een financiële bijdrage doet, is het volgens Smit toch moeilijk om het hoofd boven water te houden. "Het water staat ons net niet aan de lippen. We kunnen het nog bolwerken omdat we vorig jaar een goede zomer hebben gehad."

Een ding is zeker, een goede nazomer laat ook de kassa weer rinkelen. Van Smit mag het dus nog wel even zulk mooi weer blijven. En van veel badgasten ook, zoals Floor: "Ik vind het leuk om lekker buiten te zwemmen. Binnen is ook leuk, maar daar zijn niet zulke hoge glijbanen als hier."