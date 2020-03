Slagveld bij langeafstandsloop in Gieten

De deelnemers deden mee met het hardloopevenement Run Forest Run. Het idee: een hardloopevenement waarbij er steeds mensen afvallen. De deelnemers lopen een ronde van 5 kilometer en moeten binnen 45 minuten binnen zijn. Na die 45 minuten start de volgende ronde. Ben je niet binnen die tijd binnen, dan mag je niet meer meedoen. En dat 24 uur lang. Fysiek zwaar, maar ook vooral mentaal.

Een slagveld

Organisator Winfried Bats keek zondagmiddag uitermate tevreden toe hoe de tent steeds leger werd. "We hadden voorspeld dat het een slagveld zou worden. Het is een prachtige ronde, maar ook een zware ronde. Ze moeten twee keer door het water en dat breekt sommigen op, anderen maakt het niks uit. Het is gewoon bruut."

Rondom de zandplassen is een parcours uitgezet dat over het strand met rul zand en over de heuvels in de bossen er vlak naast gaat. Bij de start- en finishtent staan op een veld eigen tentjes van deelnemers die in duo lopen. Ze kunnen er wat uitrusten, voordat ze na maximaal drie kwartier weer aan de bak moeten voor een volgende ronde.

"Mentaal is het zwaar", zegt een voorbij hollende loopster zaterdagavond over het lopen in het donker met het vooruitzicht dat het nog de hele nacht zo doorgaat en dan nog niet afgelopen is. Maar iedereen mag afhaken wanneer het te zwaar wordt. Uiteindelijk wacht er sowieso een medaille.

Focus

In de starttent ligt op een tafel stukjes koek, chocola, fruit en nog meer kleine hapjes. Er hangt een bord met de uitslagen. Van de 80 deelnemers zijn er veel niet verder gekomen dan een rondje of 12. Nog altijd goed voor 60 kilometer.

Wolter de Lange uit Steenwijk is een deelnemer die het 24 uur volhoudt. Zijn familie wacht hem bij de finish op. "Het gaat steeds moeizamer nu", zegt hij na 25 rondjes. "Het is een beetje schuifelen en hier en daar wandelen." Op het vertrek van het overgrote deel van het deelnemersveld heeft hij geen acht geslagen. "Het is al moeilijk genoeg voor jezelf om de focus te houden."

Stilzitten is moeilijk

Fier voorop loopt vanaf de eerste ronde Bertine de Vries uit Gasselte. Zij is afgelopen najaar met afstand Nederlands kampioen Ultratrail geworden over een afstand van 120 kilometer. Ze oefent vaak in de bergen zegt ze. "Ik vind het fantastisch. Het moeilijkste is het stilzitten tussen de rondes door. 's Nachts lopen vond ik nogal saai, je ziet alleen het lichtbundeltje voor je. Dus ik was heel blij dat het weer licht werd."

Een vervolg?

Voor Bertine de Vries is het een thuiswedstrijd die wel een vervolg mag krijgen. Het parcours loopt ze zo vaak dat ze elk heuveltje kan dromen. Maar ze loopt ook veel wedstrijden. "Ik denk dat het voor veel mensen die lange afstand lopen en niet op hoogte trainen erg tegen valt. Ik doe ook vaak wedstrijden in de Ardennen en de Alpen. Maar door het slaapgebrek had ik wel een beetje een wolk in mijn hoofd en had ik moeite me te concentreren."

Na 32 rondjes en 160 kilometer is het zondagmiddag om vijf uur afgelopen. De extreme trail krijgt misschien een vervolg, misschien ook niet zegt Winfried Bats: "Ik weet het niet, het was in ieder geval super mooi en als het kan dan gaan we het gewoon weer doen."