Lees terug: FC Emmen geeft in de blessuretijd twee punten weg

Jan Hoekstra

De keeper van FC Emmen is dit seizoen Jan Hoekstra. Hij is overgekomen van FC Groningen, waar hij tweede keeper was. Hij heeft eerder in de KKD gespeeld bij Roda JC. Door de overstap naar FC Emmen, speelt er weer een échte Drent in de selectie. Hoekstra is namelijk geboren in Eexterveen.