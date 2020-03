Bendsneyder elfde bij openingsrace Moto2 in Qatar

Bo Bendsneyder heeft bij de openingsrace van het Moto2 wereldkampioenschap in Qatar vijf punten gepakt. De coureur van het RW Racing GP team van Roelof Waninge uit Dwingeloo kwam als elfde over de finish. De overwinning ging naar de Japanner Tetsuta Nagashima. Teamgenoot Jesko Raffin eindigde als 23e.

Bendsneyder had zich tijdens de kwalificatie met een vijfde startplaats een prima uitgangspositie verschaft. Ook kende de Rotterdammer een goede start, maar desondanks viel hij in de eerste ronden terug naar de twaalfde positie. Hier wist de RW Racing GP coureur zich prima te handhaven en kon hij vechten met enkele gevestigde namen in de sport.

Beste resultaat

In de slotfase wist Bendsneyder zich weer op te werken naar de elfde plaats. Hij gaf op de meet minder dan tien seconden toe op racewinnaar Nagashima.

"In het begin had ik moeite met de volle tank, maar ik kwam steeds beter in het ritme naarmate de wedstrijd vorderde," aldus Bendsneyder na afloop. "Ik kon er steeds meer inhalen, zeker de jongens die afzakten doordat ze in het begin te veel van hun banden hadden gevraagd. Het is fijn om zo te beginnen, met het beste resultaat voor mezelf en voor NTS in de Moto2. Het is duidelijk dat we een flinke stap hebben gezet dit seizoen, maar we moeten blijven werken om nog dichter bij de top te komen."

Texas of niet?

De volgende wedstrijd staat op de kalender voor 5 april in het Amerikaanse Austin, Texas. Het is echter nog niet bekend of deze wedstrijd door de coronaproblematiek doorgang kan vinden.