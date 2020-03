Drents Museum in Mexico: op zoek naar Frida Kahlo

Wie was Frida Kahlo?

Frida Kahlo wordt in 1907 geboren in de wijk Coyoacán in Mexico City. Als jong meisje krijgt ze polio, waardoor ze een afwijking heeft aan haar benen. Dit is de bron van een aantal complexen die ze haar hele leven mee zal dragen. Later is ze betrokken bij een ernstig busongeluk, waardoor ze haar wervelkolom breekt en haar rechtervoet verbrijzelt. Vanaf dan begint een lijdensweg voor Kahlo, ze heeft altijd veel pijn en ligt veel in bed. Op haar ziekbed begint ze met schilderen. Ze laat uiteindelijk een grote spiegel boven haar bed in het plafond maken, wat leidt tot haar bekende zelfportretten. Na een aantal operaties kan ze twee jaar later weer vrij normaal functioneren.



Al op jonge leeftijd is Kahlo aanhanger van het communisme. Als ze hersteld is van het busongeluk gaat ze regelmatig om met linkse kunstenaars en intellectuelen. In het huis van fotografe Tina Modotti wordt ze voorgesteld aan de beroemde muurschilder Diego Rivera.



Diego Rivera blijkt haar grote liefde. In 1929 trouwt ze met de 21 jaar oudere Rivera. Een stormachtige relatie is het gevolg, met meerdere buitenechtelijke affaires. Kahlo heeft onder meer een affaire met de naar Mexico gevluchte Russische revolutionair Leon Trotski, die ook tijdelijk bij Kahlo in huis woont. Rivera heeft een affaire met de jongere zus van Kahlo, wat leidt tot een scheiding. De twee hertrouwen in 1940, Kahlo en Rivera kunnen moeilijk met en moeilijk zonder elkaar.

Geamputeerd been

Kahlo's gezondheid gaat steeds verder achteruit en een deel van haar been moet worden geamputeerd. Toen er in 1953 voor het eerst een solotentoonstelling van haar werk was, ging ze er liggend in een bed naartoe. Kahlo overlijdt in 1954, een week na haar 47ste verjaardag. Haar lichaam is helemaal op na een bewogen leven. Het blauwe huis waar Kahlo lang heeft gewoond wordt een museum ter ere van haar.



Na haar dood groeit Kahlo verder uit tot een wereldwijd icoon en cultfiguur. Wereldsterren als Madonna, Coldplay en Beyoncé verwijzen in hun werk naar Kahlo. In 2002 komt een film uit over haar leven, met Salma Hayek in de hoofdrol. De woorden 'Viva la Vida' die ze in de laatste periode van haar leven aan één van haar schilderijen toevoegde, worden gezien als haar levensmotto.

Frida Kahlo, De gebroken zuil, 1944 (Rechten: (Foto: Drents Museum))

Werk van Frida Kahlo

Het werk van Frida Kahlo kenmerkt zich door de vrolijke kleuren en vervreemdende sfeer. Ze was niet bang voor controverse. In het begin werd ze vooral gezien als de vrouw van Diego Rivera, maar dat sloeg later helemaal om.



Kahlo verwerkt veel van haar pijn in haar schilderijen. Zo maakt ze indruk met kunstwerken gemaakt na haar ongeluk, na haar miskramen en van haar liefdesverdriet. In het schilderij Henry Ford Hospital zien we Kahlo naakt in bed liggen met veel bloed. Het gevoel van wanhoop en hulpeloosheid druipt ervan af. Het schilderij De Gebroken Zuil gaat over de pijn die Kahlo voelde na het busongeluk. Ze heeft een metalen korset en de gebroken zuil is haar gebroken ruggengraat. Deze schilderijen komen allebei naar het Drents Museum.



Dieren zijn ook een belangrijk thema in het werk van Kahlo. Zo schildert ze zich met een aap in het schilderij Zelfportret met Aapje. De aap is een symbool van lust in de Mexicaanse mythologie. Op het schilderij is het aapje zachtaardig en gevoelig en hij legt zijn arm om Frida's nek. Ook dit schilderij komt naar Assen.

Frida Kahlo, Zelfportret met aapje, 1945 (Rechten: (Foto: Drents Museum))

Persoonlijke objecten

Naast de ruim 50 schilderijen van Kahlo zullen er in Assen ook persoonlijke spullen van haar te zien zijn. Na de dood van Kahlo heeft haar man Diego Rivera veel van haar spullen opgeslagen in de badkamer: korsetten, protheses, kleding en foto's. Hij wilde dat de deur vijftien jaar gesloten bleef en uiteindelijk wordt deze collectie pas in 2017 geïnventariseerd.



De Mexicaanse cultuur speelt een grote rol in het leven van Kahlo. Tijdens de Mexicaanse Revolutie in 1910 willen de revolutionairen af van de Europese invloeden en terug naar de tradities van het oorspronkelijke Mexico. Deze tradities spelen een grote rol in de kunst en de kleding van Kahlo.

Een beenprothese en katoenen 'Huipil' (Rechten: (Foto's: Drents Museum))

Op zoek naar Frida Kahlo

Het Drents Museum reist de komende week met journalisten naar Mexico om onder gedompeld te worden in het leven en werk van Frida Kahlo. Zo zijn er bezoeken aan de Museo Dolores Olmedo en Museo Frida Kahlo waar veel van de kunstwerken nu nog hangen die ook in Assen te zien zullen zijn. RTV Drenthe zendt in de loop van de week reportages hierover uit.