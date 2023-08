Zuidwoldense ziet inzet en passie voor paardensport beloond met lintje

Henriëtte Hoorn-Spijkerman uit Zuidwolde is vanmiddag onderscheiden voor haar verdiensten in de paardensport. Al meer dan 25 jaar is ze intensief betrokken bij deze wereld, schrijft de gemeente De Wolden. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen overviel Hoorn, die een concours voor tuigpaarden in Lunteren bijwoonde, en overhandigde de paardenliefhebster een koninklijk lintje.

Hoorn heeft zich in een kwart eeuw bewezen in de paardenfokkerij, tuigpaarden- en aangespannen paardensport. Bijzonder is haar rol in het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, het KWPN. Hiervoor verwerkt Hoorn allerlei gegevens van wedstrijdpaarden, verzorgt ze het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie en houdt de website up-to-date. De ongeveer driehonderd verenigingsleden noemen haar ook wel 'de moeder van de vereniging'.

Sprookje van Norg

Verder wordt Hoorns inzet voor Stichting Norgermarkt Concours geprezen. Zo ondersteunt ze het concours al jaren met het bedenken en het uitvoeren van het zogenaamde Sprookje van Norg: het slotstuk van het evenement dat ervoor zorgt dat het publiek met een mooie herinnering naar huis gaat.