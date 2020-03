Meester Vegterschool in Emmen stuurt ouders brief na coronabesmetting

Directeur Raymond van Klinken van basisschool Meester Vegter in Emmen heeft een brief gestuurd aan de ouders nadat de schoonmaakster van de school positief getest is op het coronavirus.

De directeur laat weten geschrokken te zijn. Maar er is geen reden voor paniek. Zo zou de vrouw niet met ziekteverschijnselen op school zijn verschenen. En waren er geen kinderen in de buurt. De vrouw uit Emmen zit in quarantaine.

In totaal zijn er in Drenthe nu acht mensen besmet met het coronavirus. Vandaag kwamen er geen nieuwe besmettingen bij in Drenthe. De GGD geeft verder geen details over de personen die besmet zijn met het coronavirus.