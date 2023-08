Rieja Raven volgt Dennis Bouwman op als wethouder Midden-Drenthe

Rieja Raven uit Westerbork is voorgedragen als nieuwe wethouder van PvdA/GroenLinks in Midden-Drenthe. Ze volgt Dennis Bouwman op, die onlangs zijn vertrek aankondigde.

De gemeentepolitiek van Midden-Drenthe is geen onbekend terrein voor Raven. Tussen 2010 en 2018 was ze er raadslid voor de PvdA. Momenteel is ze actief als strategisch adviseur omgevingsontwikkeling bij de gemeente Coevorden.