OCS #22: Speech Jan-Otto raakt juiste snaar niet

"Knokken, hartstocht, passie. Voor het spelletje", klinkt in kleedkamer 6 in Oosterwolde. De achterstand van hekkensluiter Elim in de tweede klasse J op de concurrentie is tien punten. Van opgeven wil Benjamins ook op Fries grondgebied niets weten.

"Ik heb nog steeds ontzettend veel respect voor jullie. Wanneer jullie altijd weer op de training komen. We gaan niet roemloos ten onder. Onder geen enkele voorwaarde. In geen van de tien aanstaande wedstrijden. Dat zit niet in mijn hart en ook niet die van jullie. Dat is de instelling van een Elimiet", sluit Benjamins af.

Roze met ananassen

Na de speech van de hoofdtrainer zoeken de spelers het gras in Oosterwolde op. "Het zit gewoon niet echt mee dit jaar", vertelt routinier Herman Klomp voor de camera. Vlak voor het duel met De Griffioen, de heenwedstrijd eindigde in 4-4, staat de spits nog even voor de camera. "Bij mezelf lukt het ook nog niet echt. Ik heb nog maar drie keer gescoord."

En daarmee staat de teller van de topschutter aller tijden van Elim op: "99. Ja, ik weet het. De 100 had ik dit seizoen al een tijdje moeten hebben. Het is nog niet gelukt", is Klomp eerlijk. "Wesley Boertien zegt dat het vandaag gaat lukken. De honderdste. Ik heb zijn sokken aan, want hij heeft de laatste paar wedstrijden als stormram succes gehad. Ze zijn roze met ananassen erop."

6-0

Mike Doldersum raakt snoeihard de lat. Een volley van Boertien gaat naast. In de 25ste minuut bolt het net wél aan de overkant. 1-0 Robin Wagenaar en vlak voor rust ligt ook het tweede doelpunt van De Griffioen in het net. Uiteindelijk zou de partij in de tweede klasse J ondanks de bemoedigde woorden van Benjamins eindigen in 6-0.

Het Onze Club Sterrenteam heeft nog 9 wedstrijden voor een Houdini-act. Elim staat inmiddels stijf onderaan. Ook Klomp wacht nog altijd op de honderdste. De camera brengt nog weinig geluk.