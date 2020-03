Meisje uit groep 3 met corona 'zit zich thuis te vervelen'

Ook een leerling op middelbare school De Nieuwe Veste in Coevorden heeft het virus. Ze zitten beiden in thuisisolatie. De besmette kinderen zijn allemaal te herleiden naar het bedrijf Bannink Packaging in de stad. Daar werd de eerste Drentse coronapatiënt vastgesteld. Beide kinderen hebben een ouder die bij Bannink werkt en daar besmet is geraakt.

Basisschooldirecteur Benes blijft er rustig onder. "We moeten ook niet al te paniekerig doen", vertelt hij. "Het is goed dat de GGD, de gemeente en de scholen goed samenwerken om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat is het doel."

Niet ziek

Met het meisje dat het coronavirus heeft, gaat het volgens Benes goed. Dat geldt ook voor de moeder van het kind. Bovendien is er op de St. Willibrordus nog een ouder in een ander gezin die het virus heeft. Ze zijn allemaal niet ziek. "Ze zitten zich gewoon aan tafel te vervelen."

De meeste kinderen zijn volgens Benes gewoon naar school gegaan. "Ik heb geen idee van de aantallen, maar er zijn wel wat meer ziekmeldingen. Dat begon eigenlijk vorige week al, maar er gaat ook een buikvirus rond."

'We zijn alert'

De school heeft naar eigen zeggen ook een 'laagdrempelig beleid'. "Vertrouwt een ouder het niet, dan zeggen we: houd het kind een dag of twee thuis. Wordt het kind zieker, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Die bepaalt wel of je naar de GGD moet, of niet", aldus Benes, die zegt dat de school niet veel vragen van ouders krijgt.

Op de rooms-katholieke basisschool werden en worden alle standaardmaatregelen genomen. "Dat zijn de maatregelen, die ook op de site van het RIVM en de GGD Drenthe staan. Dus veelvuldig je handen wassen en papieren handdoeken gebruiken. En niezen en hoesten doe je in de holte van je elleboog. We zijn alert. Leerkrachten weten ook: als een kind in de klas meer gaat hoesten en niezen, dan kan dat beter een dagje thuisblijven en kijken hoe het gaat."

Een van de leerlingen van De Nieuwe Veste is besmet geraakt (Rechten: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

De Nieuwe Veste

Ook op De Nieuwe Veste blijven ze rustig onder het nieuws. "We zijn gisteravond door de GGD geïnformeerd dat een van onze leerlingen besmet is", zegt sectordirecteur Greetje Sulimma. "We laten ons leiden door de richtlijnen van de GGD. We hebben ook twee brieven gestuurd, één naar ons personeel en één naar onze ouders en leerlingen."

Volgens Sulimma wordt er verschillend gereageerd. "Er zijn ouders die zorgen hebben en willen dat de school uit voorzorg dichtgaat of dat ze hun kind thuis houden. Maar er zijn ook ouders die het fijn vinden dat we open zijn en doen wat goed is voor de kinderen."

De sectordirecteur vertrouwt op het RIVM en gaat naar eigen zeggen dus niet op eigen houtje allerlei besluiten nemen. Vorige week - dus nog voordat de leerling besmet werd - besloot de school al om schoolreizen naar onder meer Rome voorlopig af te blazen.