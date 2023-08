Motorgeweld op TT-circuit tijdens Jack's Racing Day

Selfies, handtekeningen en een demonstratie op het circuit. Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries was de absolute publiekstrekker tijdens Jack's Racing Day 2023.

Het is de 24e keer van het driedaagse motorsportspektakel op het TT Circuit in Assen. Niet alleen auto's, maar ook motoren en karts uit allerlei klassen scheuren over het circuit. Motorsportliefhebbers uit het hele land trekken massaal naar de Drentse hoofdstad om niet alleen met De Vries op de foto te gaan, ook de lachspieren van Richard Verschoor, Dafne Schippers, Frans Duijts en de gebroeders Coronel werden veelvuldig op de proef gesteld.

Regen drukt de pret niet

Lee van Dam van de organisatie kijkt ondanks het regenachtige weer tevreden naar het verloop van de eerste twee dagen. "De eerste reacties zijn goed. Een beetje regen zijn we wel gewend en als je kijkt naar de voorspellingen, dan is het de rest van het weekend zonnig."

"Het is zoals vanouds. Veel auto- en motorsport bij elkaar, veel fans en enthousiaste mensen die een handtekening of een foto willen. Dat is waar we hiervoor zijn en dat is waar ik mijn vakantie voor opzeg", zegt Tom Coronel. Duijts vult zijn chauffeur aan: "Het is jammer van het weer, maar dit is autopassie. De mensen die van auto's en snelheid houden, die zijn hier vandaag. Ik moet zeggen: het is een grote familie. Echt een mooie beleving."

Motor zingt harder dan volkszanger

Nyck de Vries gaf in de regen een korte demonstratie op het circuit en werd op de hielen gezeten door de 2-seaters met onder meer Schippers en Duijts onder begeleiding van Coronel. En dat is toch wel iets anders dan op het podium staan met je microfoon.

"Het was mijn eerste ervaring in de 2-seater en meneer Coronel heeft me gereden. Dit is wel echt bizar", zegt Duijts die het naar eigen zeggen toch wel hard vond gaan. "Ik ben er ook full pull voor gegaan. Ik dacht eens even kijken wie er harder kan zingen de motor of hij", lacht Coronel. Het antwoord? De motor. Toch is Duijts niet afgeschrikt door de snelheid. "Deze man kan echt rijden."

Morgen opnieuw Jack's Racing Day