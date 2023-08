Rondvliegende PK's en sleurende machines op 21e Trekkerslep Hooghalen

Liefhebbers van rokende trekkers en snelle crossmotoren kunnen hun lol niet op tijdens de Trekkerslep Hooghalen. In een weiland langs de A28 vertonen vierhonderd trekkerbestuurders en tientallen motorcrossers hun kunsten aan het publiek.

"Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby", lacht organisator Ruben Jansen. Trots kijkt hij om zich heen op het veld waar alle trekkers opgesteld staan. Natuurlijk zijn er John Deers en New Hollands, maar ook minder bekende merken zijn vertegenwoordigd.

"Mijn broer is hier in 2000 mee begonnen en elke keer krijgen we steeds meer de smaak te pakken", vertelt Jansen. "Behalve de trekkers hebben we inmiddels ook een leuk avondprogramma en een speedcross met motoren."

Trekkers trekken

Het draait ook tijdens de 21e editie uiteindelijk toch om het trekkergeweld. Tijdens de trekkerslep, een Drents-Twentse variant op het meer gangbare trekkertrek, proberen de deelnemers een sleepwagen met een zwaar gewicht erop zo ver mogelijk over een honderd meter lange modderige baan te trekken.

Er zijn verschillende klassen, ingedeeld naar trekvermogen. Hoe groter de machine, des te zwaarder wordt de sleepwagen gemaakt. De uitdaging zit hem in de balans tussen trekkracht en stuurmanskunst. Het is aan de bestuurder van de trekker om de machine zo lang mogelijk in beweging te houden zonder weg te slippen.

'Het leuke van het spelletje'

Een van de deelnemers die al jaren meedoet is André Baron uit Hijken. Met zijn kleine Oliver V4 werd hij vierde in zijn klasse. "Je moet elke keer goed kijken hoe je het gewicht moet verdelen en in welke versnelling je moet. Dat is het leuke van het spelletje."