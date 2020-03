Crescendo 100 jaar oud, maar te jong om te stoppen

In 1920 begon Crescendo met 9 muzikanten. Dat was toen een heroprichting van een in 1898 opgerichte muziekvereniging die in 1913 was opgeheven. Maar de toenmalige muzikanten konden de stilte waarschijnlijk niet langer verdragen, net als de leden van nu die niet aan opgeven denken.

Opa en kleinzoon

Melkveehouder Albert Smit is al 52 jaar lid. Zijn dochter en zijn zoon ook al jaren lid van de vereniging. En kleinzoon Jesper van negen jaar oud is één van de vier jeugdleden van Crescendo. Ze zitten klaar voor de wekelijkse repetitie in de zaal van café Brinkzicht. Aan de muur een oud vaandel, dit is de plek waar Crescendo al sinds mensenheugenis bijeen komt.

Albert Smit speelt bügel, omdat daar behoefte aan was toen hij een paar jaar daarvoor met piston was begonnen. "Muziek spreekt mij aan. Ik stond als klein jochie een keer met mijn moeder voor het raam, toen Crescendo voor een serenade bij de buurman kwam. Ik was verkocht. Wat er zo mooi aan is? De één houdt van tomatensoep, de ander van groentesoep en ik houd van muziek."

Veel muziekkorpsen kampen met bezettingsproblemen, zo ook Crescendo. Smit: "Het is niet alleen bij ons zo, heel veel muziekverenigingen hebben daar last van. Vorige week zaterdagavond hadden we een uitvoering met het maestro-concert en de hele sporthal zat vol. Dus we betekenen nog zeker wat voor het dorp."

Groot orkest voor klein dorp

Roelie Zegeren is al 55 jaar betrokken bij Crescendo. Ze werd er bij betrokken door haar man en sinds 14 jaar blaast ze mee op bariton-sax. "Speciaal is vooral dat we 100 jaar bestaan. 100 jaar in zo'n klein dorpje en dan toch een orkest in stand houden, dat is geweldig. Het probleem is dat de jeugd niet meer komt. De ouderen gaan weg en de jeugd heeft andere dingen die ze liever doet. Kijk muziek maken is heel leuk om te doen, maar je kunt je instrument niet in de hoek gooien als je thuis komt. Je moet wel oefenen."

Oud-dirigent Henri Gerrits componeerde op verzoek voor het jubileumjaar een nieuw stuk met de titel De Heerlijckheid Ruinen. Roelie Zegeren: "Dat stuk gaat over wat er in al die jaren gebeurd is met Crescendo. We zijn naar concoursen geweest en bijvoorbeeld naar de kroning van Beatrix in Amsterdam."

Krakersrellen verstoorden hoogtepunt

Die kroning in 1980 ontaardde door krakersrellen in een veldslag. Het leidde er toe dat Crescendo niet op de Dam kon spelen, maar halsoverkop werd weggevoerd onder politiebegeleiding. Krantenartikelen uit een plakboek van een oud-lid herinneren er aan. "Dat was een hele strijd, ook als je denkt aan die kleine majorettes die er bij waren. Dat heeft een hele grote stempel gedrukt op de muziekvereniging", zegt Roelie Zegeren.

Hoogtepunten in het bestaan waren verder het concert met Diep Triest en een concert met Erika Karst. Zegeren: "Normaal geven we een kerstconcert, een voorjaarsconcert en soms een koffieconcert. En dan hebben nog een blazerskapel voor partijen. Op straat lopen doen we niet veel meer, we worden ouder. Maar we hebben nu een wagen gevonden waar we op kunnen zitten. We lopen met Pasen, de intocht van Sinterklaas en met het Ruinerfeest."

Honderd leden telde Crescendo in de jaren zeventig en tachtig. Het korps werd zelfs in een nieuw uniform gehesen. Inmiddels is Crescendo gehalveerd.

Jubileumconcert op de Brink

Op 21 juni is het hoogtepunt van het jubileumjaar. Albert Smit: "Dan gaan we lekker op de Brink zitten, hopen dat het mooi weer is. Dan kan iedereen aanschuiven, wat eten en drinken er bij. Dan komt mijn vrouw ook kijken hoe de familie het doet. Maar ik hoop dat er meer komen, dan alleen mijn vrouw."

Het bestuur hoopt in elk geval dat na dit jaar een flink aantal reünisten bij Crescendo blijven. Roelie Zegeren: "We proberen wel de boel in stand te houden. We laten ons niet zomaar kisten."