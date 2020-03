Agenten vinden 6.000 euro bij drugsonderzoek in Assen: toch vrijspraak

Agenten vonden dat bedrag tijdens een drugsonderzoek op 7 juli in een café in Assen. Alle bezoekers werden gefouilleerd, onder wie de man uit Drachten.

"Gewonnen in het casino", zei de man tegen de rechter. "Het was mijn lucky night." Tussen de bankbiljetten zaten ook biljetten van 500 euro, die niet in het betalingsverkeer worden gebruikt, maar juist wel in het criminele milieu. Een medewerkster van het casino, waar de man zou zijn geweest, wist zich de Fries nog te herinneren.

Camerabeelden niet opgevraagd

Ze kon alleen niets vertellen over het gewonnen bedrag, dat was privacygevoelige informatie. Wel zouden er camerabeelden zijn van die avond. Tot twee keer toe zijn die beelden door de politie opgevraagd, maar zonder succes. Verdere acties bleven uit. Ook is nagelaten het casino te vervolgen, omdat een ambtelijk bevel niet is opgevolgd.

"Ik kijk tandenknarsend naar het dossier", zei de officier van justitie en vroeg vrijspraak voor de verdachte. De rechter volgde dit advies op, ondanks de dubieuze briefjes van 500 euro. Dit kon de advocaat van de man uitleggen: "Dit is klantenbinding. Die biljetten kunnen alleen in het casino worden ingewisseld. De winnaars moeten wel terugkomen."