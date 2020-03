Historisch dieptepunt olieprijs gaan we merken aan de pomp

Het kartel van landen die olie exporteren, de OPEC, maakte vorige week afspraken over een productieverlaging. De OPEC wil dat om kelderen van de prijs als gevolg van het coronavirus tegen te gaan. De prijs lag toen nog op iets meer dan vijftig euro per vat, maar dat vonden de OPEC-landen aan de lage kant. Omdat mede-olieproducent Rusland niks zag in de afspraken, is een conflict ontstaan. Saoedi-Arabië heeft nu tijdelijk de prijzen verlaagd om druk op de Russen te zetten.

Hoge accijnzen

De prijs van een liter benzine wordt volgens Klok niet alleen bepaald door de olieprijs, maar ook door de accijns en de btw die geheven wordt. "Maar als de prijs van een vat ruwe olie daalt, merk je dat altijd aan de pomp", zegt de Hoogeveense ondernemer. Het effect in Nederland wordt wel wat beperkt, omdat de accijnzen hier erg hoog zijn, legt hij uit.

"We hebben nu nog voorraad, dus de consument merkt nu nog weinig van deze daling, maar als de voorraad op raakt en er nieuwe benzine en diesel moet komen, merk je het wél als je moet tanken."

'Geen glazen bol'

Sinds begin dit jaar is de prijs voor diesel en benzine aan de pomp ook al flink gedaald. "In januari lag de benzineprijs rond 1,53 euro per liter en nu ligt de literprijs rond de 1,40. De dieselprijs is gedaald naar zo'n 1,28 euro per liter", zegt Klok, die ook voorzitter is van BETA, de belangenorganisatie van zelfstandige pomphouders.

Hoe lang het duurt voordat de prijsdaling vanwege het ingrijpen van Saoedi-Arabië doorzet en hoeveel de prijzen aan de pomp dalen, kan Klok niet inschatten. "De prijzen worden mede bepaald door de koers van de dollar en de vraag naar olie vanuit de hele wereld. Ik heb helaas geen glazen bol en kan er dus geen zinnig woord over zeggen."

Effect van korte duur

Benzine-expert Paul van Selm van consumentencollectief United Consumers verwacht wel dat het effect aan de pomp van zeer korte duur zal zijn. De andere landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC zullen volgens hem snel overstag gaan met nieuwe afspraken over een productieverlaging, waardoor consumenten binnen een paar weken "enkele centen per liter meer" gaan betalen.