Willem van Hemmen: een vlinderbeheerder pur sang

Van Hemmen beheert sinds 1980 een stuk landbouwgrond van ruim vier hectare als natuurgebied. Het gebied heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een waar vlinderparadijs. Kars Veling van De Vlinderstichting: "Van Hemmen is enorm gedreven en hij heeft er een prachtige plek van gemaakt, met meer dan veertig soorten vlinders, dat is gigantisch veel. Het is een geweldig stukje natuur, door een particulier in zijn eigen vrije tijd onderhouden, daar zijn we zeer van onder de indruk."

Met de prijs hoopt De Vlinderstichting ook anderen te inspireren. "Het kan dus, als je de energie hebt en de tijd, dan kun je gewoon een stukje landbouwgrond omtoveren in een vlinderparadijs", aldus Veling.

Hele mooie zeldzame planten

De belangstelling voor de natuur werd aangewakkerd door zijn dochters. Toen hij jaren geleden met zijn nog kleine dochters wandelde, vroegen ze hem naar de naam van een bepaalde bloem die langs een zandpad groeide. Dat was valkruid, bleek later. Van Hemmen: "Ik kreeg door dat er hele mooie zeldzame planten hier groeiden. Maar de ruilverkaveling die kwam, de bulldozer kwam ervoor te staan en toen heb ik op het laatste moment alle zeldzame planten er weggehaald en in mijn tuin uitgeplant."

"Dat was eerst een tuin met een mooi strak gazonnetje, op een gegeven moment een bloemenborder met allemaal kleuren op een rijtje. Maar dat veranderde al gauw", vertelt de vlinderliefhebber. Hij liet de tuin verwilderen met (zaadjes van) de planten die hij van de ruilverkaveling had gered. Zo ging hij ook met die vier hectare aan de slag. Daar groeien nu allerlei bijzondere soorten als valkruid, parnassia, gentianen en spaanse ruiter. Er komen allerlei soorten vlinders voor waaronder het bedreigde gentiaanblauwtje.

Met ROEG! gingen we vorig jaar met Willem van Hemmen kijken in zijn natuurgebied toen het valkruid bloeide.