Vernieuwde telescoop Westerbork vindt 'kosmische radioflitsen'

De telescoop heeft nu de eerste kosmische radioflitsen vastgelegd. De onderzoekers hebben ontdekt dat er flinke verschillen zijn 'in het gedrag van zogenoemde snelle radiofliters'. Die zenden veel energie uit en doorkruisen het hele heelal. Maar waren ze vandaan komen, is nog altijd niet duidelijk. "Deze eerste resultaten laten al meteen zien dat de snelle radioflitsen nog vele mysteries bevatten", zegt onderzoeker Leon Oostrum.

Dit is wat Astron zegt over radioflitsen

"Om te leren wat deze radioflitsers zijn, is met Westerbork gekeken naar de twee eerst ontdekte radiobronnen die regelmatig korte pulsen uitzenden, genaamd R1 en R2. Van R1 werden 30 flitsen gezien, maar R2 bleef onzichtbaar, ondanks 300 uur aan waarnemingen. R2 gedraagt zich, onverwacht, al meteen heel anders dan R1. Het zou kunnen dat R2 onzichtbaar is voor Westerbork omdat de flitsen te zwak zijn, of niet de 'kleur' radiolicht hebben die Westerbork kan waarnemen. Een andere optie is dat R2 tijdelijk of permanent helemaal geen flitsen meer uitzendt. Het is nog onbegrepen wat precies de reden is dat R2 niet zichtbaar was."