Het is bijna lente! En dus moet je opletten voor overstekende reeën

In de lente worden er bovengemiddeld veel reeën doodgereden. Binnenkort breekt die periode weer aan. Stichting Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) roept mensen in het verkeer op om de komende tijd extra goed op te letten.

Volgens de FBE leven reeën in de winter in groepen bij elkaar, maar gaan ze in het voorjaar weer naar hun eigen territorium. Dat betekent dat ze dus veel op pad zijn. In Drenthe zijn de wegen op sommige plekken onoverzichtelijk en kun je makkelijk een ree over het hoofd zien. De meeste aanrijdingen zijn als het schemert, zowel in de ochtend als in de avond, als mensen naar hun werk of naar huis gaan. "Weersomstandigheden als mist en regen zorgen natuurlijk ook voor onoverzichtelijke situaties."

De Faunabeheereenheid Drenthe vraagt mensen waarschuwingsborden in de gaten te houden. Ook vraagt ze om rekening te houden met je snelheid.

Wat moet je doen als je een ree aanrijdt?

Jaarlijks worden er in Drenthe meer dan zeshonderd reeën doodgereden. Mensen die een ree aanrijden, wordt verzocht de plek van het ongeluk te markeren en de politie te bellen (via 0900-8844). Ook kun je in Drenthe 24/7 bellen met een coördinator van de zogeheten valwildregeling (via 06-19240555).

De vrijwilligers mogen een ree uit z'n lijden verlossen. Ook als een ree gewond is weggerend, is het volgens FBE belangrijk om de plek te markeren. "Zodat eventueel een nazoek met een hond kan worden gedaan."