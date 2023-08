De Week van Drenthe: Medische primeur voor Emmense en celstraf voor Römer

Dinsdag verzamelde de Nederlandse pers zich in Assen voor de uitspraak in de zedenzaak rondom acteur Thijs en donderdag werd een grote hoeveelheid chemisch drugsafval gevonden in het Drents-Friese Wold. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

"Als wij de dieren hier niet veilig kunnen houden, kunnen wij hier dan überhaupt een kinderboerderij laten bestaan?" Dat vraagt Linda Pepping van kinderboerderij Beatrixhoeve in Zwartemeer zich af, nadat er zeven eenden zijn verdwenen van de boerderij. De dieren lijken gestolen en er wordt een dood teruggevonden.

Vanuit het dorp wordt er een crowdfunding opgestart om de veiligheid te verbeteren. "Kippenvel loopt me over de rug, want het gaat zo hard en we krijgen zoveel positieve steun. Dat geeft toch wel moed om door te gaan."

Maand cel voor Thijs Römer