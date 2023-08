Taribush Kunafestival nu echt voor de laatste keer gehouden

Voor de laatste keer is in de bossen bij Lheebroek het Taribush Kunafestival gehouden. Een opluchting voor de organisatie, die toch een dubbel gevoel overhoudt aan het slotakkoord.

Eigenlijk hadden er helemaal geen podia, foodtrucks en marktkraampjes meer moeten staan op het terrein van uitjesbedrijf Taribush. Drie jaar geleden zou het festival aan de rand van natuurgebied Lheebroekerzand al de laatste editie gehad moeten hebben. Totdat het coronavirus om de hoek kwam.

Klein feest werd groot festival

Het werd de organisatie van Taribush Kuna al een poosje te veel. Wat begon als een kleinschalig evenement met theater, muziek en poëzie voor 750 mensen, groeide uit naar een volwassen festival waar meer dan 12.000 bezoekers op af kwamen.

"We doen alles met vrijwilligers en het is zo ongelofelijk veel werk", vertelt organisator Marthijn Wolting. "Daarom hebben we besloten om ermee te stoppen. Dat dit de laatste keer is, voelt wel vreemd. Maar het voelt ook bevrijdend en het is mooi dat het nu klaar is."

Kleintje Taribush

Het theater, muziek en poëziefestival vond voor het eerst sinds de coronapandemie weer plaats, maar wel in flink afgeslankte vorm. Per dag zijn er maximaal duizend bezoekers welkom en het festivalterrein is wat ingekrompen. Wolting: "Eigenlijk is het weer zoals het ooit bedoeld was. Een Kleintje Kuna."

Ondanks dat het festival een stuk kleiner is dan de vorige edities, hebben de bezoekers het goed naar hun zin. De tribunes van de theatervoorstellingen in het bos zitten afgeladen vol, honderden kinderen vermaken zich met een hoepel of laten zich schminken en voor de eetkraampjes staan bescheiden rijen.

'We kijken wel wat er gebeurt'

Voor het publiek vindt Wolting het jammer dat er nu een einde komt aan Taribush Kuna. Vooral door alle positieve reacties die de organisatie de hele dag door krijgt.

"Zoveel mensen vragen me of er toch niet mogelijk is om het volgend jaar nog eens te doen. Maar we gaan ons voor nu eerst focussen op andere activiteiten en dit is echt de laatste keer."