Drentse film Grenzeloos Verraad in september op Netflix: 'Nooit voor kunnen stellen'

Vanaf 22 september is de film Grenzeloos Verraad te zien op de internationale streamingsdienst Netflix. De film van Zuidoost Drenthe Film (ZOD-Film) was al te zien in bioscopen in het binnen- en buitenland, maar wordt vanaf september voor een nog groter publiek beschikbaar.

In 2018 ontstond het idee voor de film en de camera's begonnen in 2019 te draaien. Corona gooide in eerste instantie roet in het eten, maar de opnames voor de film waren voor een groot deel al achter de rug. "Toen we begonnen met de montage, was het beeld eigenlijk beter dan verwacht", vertelt producent Rob Camies.

Nadat alle beelden geschoten waren zou de film op 4 december 2021 in première gaan, maar er werd toen besloten om dit uit te stellen. De filmmakers wilden de film namelijk helemaal opnieuw bewerken om een bioscoop- of Netflixhit te maken. En dat bleek een goede keuze te zijn.

Dorpshuizen