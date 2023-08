Veiling voor Oekraïners bij Café de Amer levert meer dan alleen geld op

Zo'n driehonderd mensen kwamen gistermiddag naar Café de Amer in Amen voor een veiling, waarvan de opbrengst bedoeld is voor muziekinstrumenten voor Oekraïense vluchteling in Papenvoort. "Het was een hele geslaagde middag, buitengewoon", zegt Henk van Nieuwpoort van het café.

De handen gingen gewillig de lucht in tijdens de veiling. "Ik bied 50, ik 55". Van Nieuwpoort doet lachend twee enthousiaste bieders in de zaal na. "Uiteindelijk ging dat item er voor 75 euro uit", zegt hij over een van de veilingstukken. De winnaar van dit stuk kreeg een golden ticket voor een concert in het culturele café.

Topstuk

Het topstuk van de middag was een gesigneerd boek van zanger Douwe Bob, dat later deze maand wordt gepubliceerd. Met een beperkte oplage van 250 was dit boek gewild onder de fans van de zanger en zorgde het voor het meest waardevolle veilingstuk: 95 euro.