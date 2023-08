A32 tussen Meppel-Noord en Lankhorst komende week deels afgesloten

De A32 tussen Meppel-Noord en Lankhorst is de komende week een aantal dagen dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De weg richting Zwolle is afgesloten van maandag tot en met woensdag tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Op vrijdag is de weg afgesloten tussen 20.00 uur en 08.00 uur.