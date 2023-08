Binnen enkele minuten twee nachtelijke autobranden in Emmen

Camperbus brandt ook uit

Zeven minuten later, nog tijdens het blussen van de autobrand aan de Noordbargestraat, kwam er een tweede melding van een autobrand in Emmen bij de meldkamer binnen. Ditmaal sloegen de vlammen uit een camperbus, die geparkeerd stond aan het Meerveld.

De brandweer wist beide branden te blussen, maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen verwoest werden. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting. Daarbij kregen ze aan het Meerveld alvast hulp van buurtbewoners, die camerabeelden deelden waarop te zien was hoe mensen bij het busje wegrenden rond het tijdstip van de brand.