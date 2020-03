FC Emmen Podcast #29: Gooien de Snollebollekes roet in het eten van PSV en FC Emmen?

En weer won FC Emmen een thuiswedstrijd. Dit keer was VVV Venlo, dat in 2020 nog niet verloren had, het slachtoffer. Emmen won met 3-0 en lijfsbehoud lijkt bijna veilig. Natuurlijk wordt in aflevering 29 van de FC Emmen Podcast stil gestaan bij de magie van de Oude Meerdijk. Hoe is het toch mogelijk dat Emmen thuis onverslaanbaar is en uit nog steeds niet heeft gewonnen. Zaterdag gaat FC Emmen op bezoek bij PSV, maar gaat het coronavirus roet in het eten gooien. Dick Heuvelman is er niet gerust op: "Die Snollebollekes springen van links naar rechts, daarom zijn er zoveel Corona besmettingen in Brabant."