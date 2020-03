Corona zet oorlogsherdenking in Klazienaveen op losse schroeven

Bij het bombardement, 23 maart precies 75 jaar geleden, vielen acht doden. De herdenking was gepland in de kantine van het huidige Cabot Norit. Joost Haasdijk van dat bedrijf laat weten dat ze vanwege het coronavirus 'een zeker risico willen voorkomen' en dat daarom de kantine van het bedrijf geen optie meer is.

"De genodigden zijn vooral oudere mensen, vanuit het hele land. Een kwetsbare groep. Wij willen onze medewerkers, en ook de gasten, niet onnodig blootstellen aan het risico om besmet te raken."

De kantine van Cabot Norit is dus niet meer in beeld als locatie voor de herdenking. Wel wil het bedrijf volgens Haasdijk meedenken over een alternatief.

Jans Jagt van de werkgroep 75 Jaar Vrijheid Klazienaveen heeft begrip voor de beslissing van het bedrijf om hun kantine niet meer beschikbaar te stellen. Ook hij geeft aan dat het om veelal oudere mensen gaat. "Een risicovolle groep."

Voor Jagt komt het aanbod van Haasdijk om na te denken over een andere locatie onverwacht. Hij hoorde ervan na een belletje van RTV Drenthe. Maar een andere locatie voor de herdenking ziet Jagt ook niet. "Die zijn er eigenlijk niet in de buurt." Het is dus nog onduidelijk of de herdenking definitief niet doorgaat, maar Jagt verwacht van niet. "Vanochtend hebben we besloten het af te gelasten. We hebben mensen, uit bijvoorbeeld Amsterdam, ook al op de hoogte gesteld dat het niet doorgaat."

Morgenmiddag komt de werkgroep opnieuw bijeen om te overleggen. Naast de herdenking voor nabestaanden, stond ook een kranslegging bij het Purit Monument op de planning.

Het monument in Klazienaveen (Rechten: Werkgroep 75 Jaar Vrijheid Klazienaveen)

