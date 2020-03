Proef met extra begeleiding voor hoogbegaafde kinderen in Assen

Bij kindcentrum de Kloostertuin in Assen hebben ze een Leonardo-afdeling, waar onderwijs gegeven wordt aan hoogbegaafde kinderen. Sinds een maand wordt er ook onderwijs aangeboden voor een pilotgroep. Deze groep is voor kinderen met een dubbele problematiek, bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en ADHD, dyslexie, of een autismespectrumstoornis. Een speciaal team van leerkrachten, psychologen en andere deskundigen gaat deze kinderen helpen.

Directeur Dennis Assink vertelt: "Voor deze kinderen is het soms lastig om ook op een Leonardo-afdeling in een kleinere groep succesvol te zijn, dus die kinderen bieden wij nu een onderwijsplek aan in een zogenaamde 'uniekgroep', een pilot." Op dit moment zitten er zeven leerlingen in de pilotgroep. Assink: "Dus echt kleinschalig onderwijs, met niet alleen een onderwijskundig medewerker, maar ook een gedragskundige erbij."

In mei wordt de pilot geëvalueerd. Als het goed verloopt, wil de school de pilot vier jaar voortzetten. Dat hangt wel af of ze de financiering rond kunnen krijgen. Volgens Assink kost het onderwijs 'een vermogen', ook omdat de Rijksoverheid het Leonardo-onderwijs in het algemeen niet bekostigd.

Week van de hoogbegaafdheid

Deze week is het de week van de hoogbegaafdheid, maar daar doen ze bij de Leonardo-afdeling niets speciaals mee. Assink: "Het is voor ons elke week de week van de hoogbegaafdheid, dat is de normaalste zaak van de wereld."

Kinderen met een gemiddeld IQ van 130 of meer kunnen bij de Leonardo-afdeling van De Kloostertuin terecht. Assink: "Het zijn hele lieve, normale en vrolijke kinderen. Ze hebben alleen een heel goed stel hersens en ze kunnen de reguliere lesstof in veel minder tijd verwerken." Volgens Assink is het echter ook wel eens zo dat kinderen een iets lager IQ hebben, maar wel echte hb-leerlingen (hoogbegaafde leerlingen) zijn, "en als we ruimte hebben laten we ze dan ook met alle plezier toe".

De leerlingen krijgen dan naast reguliere schoolvakken ook vakken als wiskunde, Chinees, Spaans, Duits, schaken of doen eigen onderzoek. Zo'n vijftig procent van de leerlingen komt uit een andere gemeente dan de gemeente Assen.