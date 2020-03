Frank Vreugdenhil sportman en Lieke Nooijen sportvrouw 2019

De sporters werden de opvolgers van FC Emmen (sportploeg), Britt Roos (talent), Kjeld Nuis (sportman) en Fleur Nagengast (sportvrouw).

Sportman 2019: Frank Vreugdenhil - Schaatsen

Marathonschaatser Frank Vreugdenhil uit Eldersloo won in 2019 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Vreugdenhil won na een wedstrijd over 200 kilometer de eindsprint van een kopgroep van zeventien man. Hij duwde zijn schaats net iets eerder over de finish dan Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017. Voor de toen 34 jarige Vreugdenhil was het de kroon op zijn carrière. Het leverde hem de titel sportman van 2019 op.

Sportvrouw 2019: Lieke Nooijen - Wielrennen

Lieke Nooijen uit Coevorden zal het wielerseizoen 2019 niet snel vergeten. Op het wereldkampioenschap in Yorkshire (Engeland) won Nooijen de bronzen medaille bij de junioren. Verder won Nooijen in 2019 de districtskampioenschappen, d'n Bergse wielerronde, De ronde van de Westereen en de KNWU klimmerstrofee en behaalde ze nog een aantal mooie podiumplaatsen.

Lieke Nooijen uit Coevorden is uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

RTV Drenthe Publieksprijs 2019 - Sportcoach 2019

Voor de verkiezing van de RTV Drenthe Publieksprijs kon iedereen zijn of haar trainer/coach nomineren voor de titel door een motivatie in te sturen. Er werden 35 trainers/coaches aangedragen door sportend Drenthe. Hieruit heeft de jury, bestaande uit sportjournalisten en (oud) topsporters, RTV Drenthe en een speciale Sportgala commissie, een keuze gemaakt. Er bleven drie kandidaten over voor de publieksprijs. Anja de Ridder van volleybalvereniging DOK uit Dwingeloo, Jennie Nijenhuis van zwemvereniging ZPC Hoogeveen en Peter van Tarel van volleybalvereniging Sudosa-Desto in Assen. Het aanwezige publiek op het sportgala koos Jennie Nijenhuis tot coach van het jaar.

Jennie Nijenhuis won de publieksprijs voor Coach van het Jaar (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Sportploeg 2019: DOS'46 - Korfbal

De korfballers van DOS'46 uit Nijeveen zijn gekozen tot sportploeg van 2019. DOS versloeg de tennissers van Suthwalda en rugbyclub Dwingeloo Dames 1. DOS'46 won in 2019 de nationale veldtitel en ook de supercup. In de finale om de landstitel werd rivaal LDODK verslagen en in de strijd om de supercup was DOS sterker dan het Belgische AKC uit Antwerpen.

Korfbalvereniging DOS'46 is verkozen tot Sportploeg van het Jaar (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Sporttalent 2019: Lieke van der Aa - BMX

Lieke van der Aa doet aan BMX en had een succesvol 2019. Ze werd Nederlands kampioen BMX in Erp. Daarnaast pakte ze de derde plek op het Europees kampioenschap in Letland. In juni mocht het talent uit Klazienaveen zich ook de beste van de wereld noemen. In België won Van der Aa de wereldtitel.