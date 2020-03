De handtekening van Mona Keijzer staat: de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe is definitief

Veertig miljoen euro wordt geïnvesteerd in de regio Zuid- en Oost-Drenthe. Staatssecretaris Mona Keijzer zette daarvoor vanmiddag haar handtekening. Die 40 miljoen voor de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zijn voor de helft van het kabinet. De andere 20 komen van de provincies, Drentse gemeenten en Hardenberg. Het geld is voor werken, wonen, leren en gezondheidszorg: uiteindelijk moet het op lange termijn leiden tot meer welvaart en meer welzijn in de regio.

"Ik vind het belangrijk om te laten zien dat het kabinet het meent als ze zegt dat andere delen van ons land buiten de Randstad belangrijk zijn", vertelt Keijzer. "Het zou verkeerd zijn als we over twintig jaar terug kijken en zeggen: hadden we in 2020 maar geïnvesteerd in dat bedrijven die hier actief zijn mee kunnen blijven doen. En jongeren willen perspectief, die willen kunnen leren en ook de zekerheid hebben dat ze hier brood op de plank kunnen krijgen."

Werken (en leren)

In Zuid- en Oost-Drenthe moeten plekken komen waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen. Op die manier moet er voldoende en goed opgeleid personeel komen. Veel werkende mensen in Zuidoost-Drenthe hebben een mbo-opleiding en er is veel maakindustrie. Maar die verandert snel, waardoor mensen zich moeten om- of bijscholen. Ze moeten bijvoorbeeld leren werken met waterstof. Ook moet het mbo-onderwijs verbonden worden met de bouw.

Gedeputeerde Henk Jumelet vindt de IT-hub die er in Hoogeveen komt een goed voorbeeld. Het was één van de voorwaarden voor verzekeraar TVM om in Hoogeveen te blijven. Jongeren kunnen beter worden opgeleid maar ook huidige bedrijven kunnen er straks kennis en kunde weg halen die er nu nog niet is. Daarvoor komt er een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Wonen

Ook constateren bestuurders dat in de regio een deel van de woningen is verouderd en er te weinig huizen zijn voor kleine huishoudens. De Regio Deal moet goedkope koopwoningen toekomstbestendig maken. "Je hebt met een bescheiden portemonnee in je eigen huis wat je ooit net kon kopen je kinderen opgevoed en nu wil je er oud worden met een bescheiden pensioen. En dan?", vraagt Keijzer zich af.

Er zullen verschillende aanpakken in wijken en dorpen worden getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen. Het geld kan ook gebruikt worden om rotte kiezen in een dorp op te ruimen door bijvoorbeeld verpauperde panden te slopen of een nieuwe bestemming te geven. Herinrichting dus.

Welzijn

Met het geld van de Regio Deal willen de overheden onderzoeken hoe met minder hulpverleners toch de juiste hulp kan worden geboden. Daarnaast is de ambitie om voldoende gekwalificeerd HBO-zorgpersoneel op te leiden, binnen en buiten de regio. Zo moet in Emmen een HBO-opleiding verpleegkunde komen.

Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor zal een intensievere samenwerking tussen scholen en gezinnen en tussen scholen onderling moeten komen. Ook is de hoop dat jongeren door de ontwikkelingen minder snel buiten de regio gaan wonen.

Bij die economische ontwikkeling is welzijn ook belangrijk. In Zuidoost-Drenthe is de zorgvraag hoger door een ongezondere leefstijl dan gemiddeld. En dan is er nog het probleem van overerfbare armoede. "Economische versterking en economische groei is nodig om mensen meer te laten besteden. Dus ook aan hun gezondheid. Welvaart hangt absoluut samen met welzijn", besluit Keijzer.