Drentse VVD'ers Klok en Mulder mogelijk in Tweede Kamer

Drenthe kan mogelijk rekenen op twee nieuwe Kamerleden. Namens de VVD maken ondernemer Ewout Klok (56) uit Ter Arlo en Statenlid Hilda Mulder (45) uit Koekange kans op een stoeltje in Den Haag.

De politici zijn afgelopen weekend voorgedragen door de VVD in Drenthe. De landelijke partij bepaalt in de komende weken de definitieve lijst met namen voor de verkiezingen op 22 november. "Dus eigenlijk begint het spel nu pas", zegt Klok, die eind september duidelijkheid verwacht. "De landelijke VVD vindt het belangrijk dat er een Drentse kandidaat op de kieslijst staat."

'Zonde om thuis te zitten kniezen'

Klok is nu nog de baas van zijn tankstation en wasstraat in Hoogeveen, maar per 1 oktober legt hij dat werk neer en worden de panden verhuurd aan De Haan Minerale Oliën. Op termijn geeft Klok ook de voorzittershamer van BETA, de Belangenvereniging Energie- en Tankstations, door aan een ander. Normaal gesproken stopt hij daar op 1 juni 2024 mee.

"Ik heb dus straks de handen vrij voor de politiek. Ik ben nog maar 56 en vind het zonde om thuis te gaan zitten kniezen. Ik wil wat doen", zegt Klok. De pomphouder was van 2001 tot 2006 afdelingsvoorzitter van de VVD in Hoogeveen, vervolgens werd hij fractievoorzitter. Dat bleef hij tot 2009. Daarna was hij vijf jaar de kamercentralevoorzitter van de partij in Drenthe.

Gevolgen voor klanten

Klok kiest bewust voor een terugkeer in de politieke arena. "Politiek is mijn passie. Ik heb dat mijn hele leven ernaast gedaan. Maar als ondernemer in de politiek voel je je niet helemaal vrij. Je houdt toch rekening met gevolgen van politieke keuzes voor je klanten. Maar dat is straks voorbij."

De afgelopen periode verlieten meerdere politici de Tweede Kamer vanwege het 'grimmige' klimaat in Den Haag. Zo vond Hoogevener en partijgenoot Mark Strolenberg het na twee jaar welletjes vanwege onder meer bedreigingen en de druk van buitenaf. Klok ziet dat niet als een belemmering. Hij zegt wel het een en ander gewend te zijn. "Ook in mijn rol als voorzitter van BETA krijg ik de nodige bedreigingen. Als het debat scherper wordt, moet je daar tegen kunnen. Je moet niet van suiker zijn."

Hilda Mulder

Naast Klok kunnen kiezers in november mogelijk ook het bolletje rood kleuren voor de naam van Hilda Mulder. Zij werd in juli Statenlid namens de VVD en nam daarmee de plek in van gedeputeerde Willemien Meeuwissen. Eerder was Mulder wethouder in De Wolden (2019-2022) en raadslid (2010-2018). De gemeentepolitiek liet ze in 2022 achter zich. Ook is ze zelfstandig adviseur binnen de overheid.

Mulder laat weten dat ze even heeft moeten nadenken voor ze 'ja' zei tegen een mogelijke rol in de Tweede Kamer. "Den Haag is niet naast de deur en het huidige grillige klimaat in de Kamer helpt ook niet mee. Het is niet meteen mijn droombaan", zegt ze. "Maar aan de andere kant is het nu tijd om een stap naar voren te doen. Het Noorden moet goed vertegenwoordigd zijn in de Randstad en op de ministeries."

Het huidige Statenlid wil de belangen van het platteland dienen in Den Haag. "De regio moet goed onder de aandacht gebracht worden. Ook hier gebeurt veel, met tal van talentvolle mensen en bedrijven."