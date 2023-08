Sims in real-life: drie bijzondere huizen op het Lievingerveld

Langs de grindslingerweggetjes zie je veel verschillende soorten huizen voorbijkomen: een villa met appartementen, tiny houses, houten Scandinavische huizen of bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen die gebouwd zijn op een etage. Het is zoals sommigen zouden zeggen een 'ratjetoe'. Al had het volgens anderen nog bonter gemogen. "Ik had wel meer artistiekere woningen verwacht", vertelt Johan Hardholt. Sinds drie jaar woont hij op het Lievingerveld.

'Ik heb meer dan honderd huizen bekeken en wilde er niet wonen'

Hardholt heeft in zijn leven in zes huizen gewoond die helemaal gestript of 'from scratch' gebouwd werden. Van Friesche boerderijen tot aan strakke huizen in Wassenaar-style. Hij heeft van alles geprobeerd. "Mensen onderschatten soms hoe belangrijk een woning is. Ik heb meer dan honderd huizen bekeken en ik wilde er niet wonen. Rijd maar eens door sommige stukken van de wijk Nagtegael, daar wordt je triest van. Dat is zo hokkerig. Het gaat om kwaliteit, geen kwantiteit. Ik weet inmiddels precies wat ik wil. Ik wil bijvoorbeeld geen nutteloze ruimtes in mijn huis."

Maar het vinden van de juiste architect van zijn droomhuis was lastig. "De een is nog een grotere oplichter dan een ander", lacht Hardholt. "Dus toen begon ik te twijfelen of ik mijn optie op de kavel niet op moest zeggen." Uiteindelijk komt zijn zoon, die werkt als violist en geen bouwachtergrond heeft, met een plan. "Hij zei: 'pap, ik weet precies wat jij wil, ik teken wel iets'. Met die tekening zijn we naar een aannemer gegaan en we hebben hem gevraagd of hij dat kon bouwen voor een bepaalde prijs. De aannemer zei: Dit is geen schets meer, dit is een hele bouwtekening en hij is aan de slag gegaan."