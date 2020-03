Assen, Tynaarlo en Noordenveld gaan samen regio promoten

De aankomende periode wil de stichting zeven verhalen uit het gebied onder de aandacht brengen. Allereerst is dat het verhaal van de vele landschappen in Noord-Drenthe. In het gebied zijn onder meer heidevelden, graslanden, meren, moerassen en prehistorische grafheuvels te vinden.

Vrouw Lebbe

De andere zes verhalen komen uit de verschillende gemeentes. Ondernemers konden maandagmiddag, bij de start van de samenwerking, aangeven welke verhalen ze belangrijk vonden. Er kon gekozen worden uit bekende verhalen zoals 'Het meisje van Yde', maar ook minder bekende verhalen zoals dat van 'Vrouw Lebbe'. Uiteindelijk worden er per gemeente twee verhalen gekozen.

Bezoekers startbijeenkomst kiezen de verhalen van de 'Kop van Drenthe' (Rechten: RTV Drenthe)

'Polderpanda'

Volgens voorzitter Sietze de Jong van de stichting Kop van Drenthe is het de kunst om juist verhalen te vertellen die de mensen nu nog niet kennen over Drenthe, maar wel heel erg aanspreken. Als voorbeeld vertelt hij het verhaal over de 'Big Vief'. Een fietsroute langs vijf unieke boerderijdieren in Drenthe, bedacht door een student van de Design academie in Eindhoven.

"Bijvoorbeeld de Lakenvelder koeien, daar bestaan er minder van dan van de panda. Dat zijn dingen waarvan wij denken dat het bij toeristen blijft hangen. De polderpanda wordt dat genoemd. Een mooi voorbeeld, denken wij", aldus Sietze de Jong.