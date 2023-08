Bewoners bloedhete Belastingflat Emmen balen van hitte en eisen actie

De bewoners van de Belastingflat in Emmen willen dat de verhuurder iets doet aan de warmte in hun woningen. Ongeveer driekwart gaf dit signaal af via een handtekeningenactie van huurders Bernard Hoevers en Ron Brands.

In het appartement van Hoevers en zijn vrouw Tonia geeft de thermostaat 24,5 graden aan. "Maar in de avond loopt dat op tot 27 graden", vertelt Hoevers. Een ventilator achter in de huiskamer zorgt voor een aangename koele luchtstroom in het onderkomen. "Zonder zweet je al gauw peentjes als de hitte toeneemt."

De afgelopen weken zorgde het wisselvallige weer met vele plensbuien ervoor dat het qua temperatuur nog meeviel. Maar in de periode daarvoor liet de zon zich veel zien. En dat hebben ze gemerkt, aldus Bernard en Tonia. Zweten en 's nachts niet kunnen slapen. Het kwik kroop voor geruime tijd naar en over de dertig graden. Tonia: "Comfortabel is het allesbehalve." En afkoelen doet het in de nachtelijke uren nauwelijks, aldus de twee. Een ventilator brengt in dat geval weinig soelaas.

De Belastingflat is bij de verbouwing op 'strategische plaatsen' uitgerust met warmtewerend glas. Bernard: "Het zou 60 procent minder warmte schelen in vergelijking met regulier glas.

Met de deur en ramen dicht scheelt het 1 of 2 graden, maar het haalt naar onze beleving niet veel uit." Airco's zijn verder niet toegestaan. "Dat staat in het huurcontract." Het installeren van 82 installaties zou een te zware wissel trekken op de energiehuishouding, begreep Hoevers. Aanvankelijk zou er vloerverwarming met ook een verkoelende werking worden geïnstalleerd. "In plaats daarvan kwamen er radiatorpanelen die dat niet kunnen."

Tips

Hoevers legde zijn oor te luister bij andere huurders. Want waren hij en zijn vrouw nou de enige die met de warmte kampten? "Het viel me op dat meerdere mensen deze klachten herkenden." Waarop Bernard en anderen een melding deden bij Refind.nl, de gebouwbeheerder en verhuurder van de flat.

Maar een reactie bleef aanvankelijk uit, aldus Hoevers. "Er zou een nieuwsbrief met tekst en uitleg komen." Toen die brief in de bus viel, werd Hoevers daar allesbehalve blij van. "Er stonden allemaal tips in. Zoals houd deuren en ramen gesloten, de gordijnen dicht en plaats ventilatoren. Dat hadden we zelf ook al bedacht. Bovendien werkt het niet voldoende."

70 procent

Waarop hij en medebewoner Rob Brands besloten de handtekeningenactie op te zetten. "Bij de meeste was het geen discussie. Waar kan ik tekenen? Zo reageerden de meesten." In totaal leverde de actie 59 handtekeningen op (er bevinden zich 82 woningen in de flat). "Totaal goed voor respons van rond de 70 procent", aldus Hoevers.

Een mail met deze uitkomst werd verzonden naar Refind.nl en projectontwikkelaar Saxum en Firmum, die de verbouwing van de flat destijds voor zijn rekening nam. "Dat is nu ruim twee weken geleden en we hebben geen reactie gehad. Er zijn zoveel bewoners die hier tegen aanlopen. Je verwacht dan iets", aldus een geïrriteerde Hoevers.

Apen

Volgens Brands is het niet warm, maar heet op zonnige dagen. "Ik heb zelf maar een airco aangeschaft. Het mag eigenlijk niet, maar anders kan ik niet slapen. Het is een giga groot probleem waar je wel iets mee moet als verhuurder."