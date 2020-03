Rechtbank buigt zich over fatale beroving Chinese restauranthouder

Was het een beroving die Encheng Wang fataal werd in oktober 2018 of ging het om een geval van oplichting, dat helemaal verkeerd is afgelopen? De rechtbank in Assen buigt zich vandaag en mogelijk volgende week over de zaak over de Hoogeveense restauranthouder. Twee mannen met Chinese roots uit Den Haag staan terecht.

Na vijf voorbereidende zittingen wordt de strafzaak vandaag inhoudelijk behandeld. De 31-jarige Alifu W., die zelf zwaargewond raakte na de vermeende overval, was er alle keren bij, bijgestaan door zijn advocaat Louis de Leon en een tolk Oeigoers. W. en medeverdachte Shirali M. (33) behoren bij de islamitische Oeigoerse minderheidsgroep in China.

W. zit sinds de vermeende beroving vast. M., die op dezelfde avond werd opgepakt, is vrij vlot erna vrijgelaten en heeft de zaak in vrijheid mogen afwachten. Maar wat zijn precieze rol is geweest, is niet duidelijk.

Beroofd of niet?

Alifu W. bestuurde die avond de auto, die uiteindelijk crashte tegen een muurtje aan het Kaaplaantje en waarbij de 45-jarige Wang om het leven kwam. Over wat daarvoor precies is gebeurd, verschillen de lezingen. De vrouw van Wang en een kok die in het restaurant werkt, hebben bij de politie verklaard dat Wang beroofd is voor een bedrag van zo'n 75.000 euro.

Dat zou Alifu W. in een tas hebben meegenomen. Daarna vluchtte hij zijn auto in, gaf gas, maakte een scherpe bocht en knalde tegen het muurtje. Wang en de kok hingen aan het portier van de auto in een poging W. te stoppen. De kok viel vóór de botsing op de grond, Wang door de klap. Hij overleed ter plekke.

Geldruil

Volgens W.'s advocaat Louis de Leon hadden Wang en W. via een chatsite een afspraak gemaakt voor een geldruil. W. zou een groot Chinees geldbedrag storten op de Chinese rekening van Wang. Dat geld wilde Wang investeren in zijn geboorteland. In ruil daarvoor zou de Hoogeveense restauranthouder Alifu W. hetzelfde bedrag in euro's contant geven op de avond van 18 oktober.

Omdat W. zijn deel van het geld nooit had overgemaakt naar de Chinese rekening van Wang, kan de Hagenaar volgens De Leon alleen worden veroordeeld voor oplichting. Volgens De Leon gaf Wang de 31-jarige verdachte plotseling een klap op het hoofd, waardoor de man even van de wereld was en van schrik gas gaf. Zo is volgens hem het ongeluk ontstaan dat Wang fataal werd.

Niet opgraven

De advocaat opperde op de laatste voorbereidende zitting afgelopen december om het lichaam van Wang te laten opgraven. Hij wil graag sporenonderzoek laten doen aan de nagels van Wang vanwege zijn stelling dat Wang W. aanviel toen hij in de auto zat. Mogelijk zit er DNA-materiaal van Alifu W. onder de nagels van het slachtoffer, stelde de advocaat. De rechtbank ging hier niet in mee.

Waarschijnlijk komt het Openbaar Ministerie vandaag met een strafeis tegen de twee verdachten. Lukt dat qua tijd niet, dan gaat de zaak volgende week dinsdag verder.

Lees ook: