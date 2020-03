Vreugdenhil en Nooijen genieten van Drents Sportgala

Marathonschaatser Frank Vreugdenhil hoopte vooraf op de prijs. "Als je meedoet wil je ook winnen, daarvoor ben je sportman", laat de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht weten. "Ik ging er zonder verwachtingen heen en dan is het leuk dat je wint. Dat is toch een mooie waardering voor je prestatie." Vreugdenhil won in 2020 de Alternatieve Elfstedentocht opnieuw. "Wie weet sta ik hier volgend jaar weer. Ik heb genoten van een mooie avond."

Lieke Nooijen

Wielrenster Lieke Nooijen won in 2019 brons bij het WK wielrennen voor junioren en die prestatie leverde Nooijen de titel sportvrouw van 2019 op. "Ik ben heel blij met deze prijs en had het niet verwacht. Er zijn zoveel goede sporters in Drenthe", zegt Nooijen. "Het was een fantastisch jaar. Ik heb op alle vlakken vooruitgang geboekt.

DOS'46

De korfballers van DOS'46 werden in 2019 landskampioen op het veld en wonnen ook de supercup. Dat leverde de titel sportploeg van het jaar op. Assistent-trainer Rick Wessel en speelster Kim Petersen namen de prijs in ontvangst. "Het is een mooie bekroning van een goed jaar. Hier hebben we tien jaar op moeten wachten", reageert Wessel. DOS'46 heeft woelige weken achter de rug. Trainer Pascal Zegwaard moest vertrekken en de play-offs in de zaal werden niet bereikt. De titel sportploeg van het jaar kan die pijn niet verzachten. "Ik had liever de play-offs gehaald dan deze prijs", laten Wessel en Petersen in koor weten.