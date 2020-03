Veteraan Jamal heeft weer een militair uniform: 'Ik ben supertrots'

Eind vorig jaar werden zijn uniform en onderscheidingen door een deurwaarder weggegooid. De 45-jarige veteraan woonde in Velp, maar werd zijn huis uitgezet omdat hij een flinke huurachterstand had. Toen de deurwaarder aanklopte, was Jamal er niet. Hij kon dus niet voorkomen dat zijn spullen werden weggegooid.

Het uniform is heilig

Het uniform is voor Jamal erg belangrijk. "Het is je identiteit", legt de veteraan uit. "Het laat zien wie je bent als militair en waar je bent geweest. Dat wil je voor altijd behouden en doorgeven aan je kinderen."

Dat Jamal weer een uniform heeft, is te danken aan de Luchtmobiele Brigade. Die heeft de nieuwe kleding en onderscheidingen geregeld. "Ik weet als geen ander wat een uniform betekent voor een militair", zegt generaal Ron Smits. "Op het uniform kun je precies aflezen waar hij heeft gezeten en welke rang hij heeft gehad. Als je dat kwijtraakt heeft dat zo'n enorme impact."

Broederschap

Generaal Smits ging aan de slag voor Jamal. "Ik dacht dat ik de invloed zou hebben om een nieuw pak te regelen. Ik nam contact op met zijn advocaat met de vraag of Jamal dat op prijs zou stellen. En dat was het geval. Het is voor ons een relatief kleine moeite. Ik ben blij dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen, omdat dit grote waarde heeft voor Jamal."

Veteraan Jamal is blij dat zijn Luchtmobiele Brigade dit voor hem regelde. Helemaal onverwacht was dat niet. "Dit hoort bij militairen onder elkaar", verduidelijkt hij. "Je staat voor elkaar klaar. Broederschap. Ik waardeer dit enorm."

Thuisbasis Veteranen

Jamal werd als militair meerdere keren uitgezonden, naar onder meer Joegoslavië en Irak. Aan zijn tijd in het leger hield hij een posttraumatische stressstoornis over (PTSS). Vandaag de dag woont hij op de Thuisbasis Veteranen in Eelde. Een plek waar militairen met PTSS wonen en begeleid worden. Dat hij zijn uniform terug heeft, is voor Jamal een belangrijke stap om zijn leven weer op te pakken. "Dit is een stapje in de goede richting", vertelt hij. "Er zijn meer dingen waar ik aan moet werken, maar dat komt goed. De eerste stap is gezet, dat is het belangrijkst."