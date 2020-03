Wildlands wil 30.000 scholieren naar het park en start samenwerking met IVN

Ieder werelddeel krijgt een eigen thema, gericht op leren. In Nortica gaat er stilgestaan worden bij onderzoek. In Serenga bij bijvoorbeeld het behouden van het leefgebied en in Jungola gaat het over het stimuleren van biodiversiteit.

Samenwerking met IVN

Vanochtend ondertekenden natuurorganisatie IVN en Wildlands een samenwerking voor de komende vier jaar. Het doel van beide partijen is om gezamenlijk jaarlijks 30.000 scholieren, dus 15.000 scholieren extra, naar het park te trekken. Het park wil een breder onderwijsaanbod. Natuurorganisatie IVN gaat het park advies geven over activiteiten en inhoud. "Educuatie is ons vak", legt directeur IVN Noord Mark Tuit uit. "Wij trainen leerkrachten en hebben een netwerk met 200 basisscholen in Drenthe en 450 basisscholen in het hele Noorden."

IVN heeft als missie om mensen en natuur te verbinden. Volgens Tuit past een samenwerking met het dierenpark perfect. "Biodiversiteit, leefomgeving en klimaatverandering houden kinderen bezig. Wij trainen leerkrachten, ontwikkelen lesmateriaal. Met deze escaperoom, maar ook het biologielokaal, geef je kinderen op een mooie manier een unieke ervaring. Dat weet je zelf nog van de basisschooltijd. De leuke lessen onthoud je."

Rhino Rescu

Het is de bedoeling dat vanaf aankomend schooljaar na de zomervakantie, de scholen terechtkunnen in het park om de eerste drie projecten te ervaren. De escaperoom wordt momenteel gebouwd in het voormalige EduCasa in Serenga. Dat gaat de Rhino Rescue heten en staat in het teken van stroperij. "Het wordt een dubbele escaperoom in een Afrikaanse setting, waar een stropersnetwerk zich in bevindt. Het is de bedoeling dat de bezoekers van de escaperoom hen stoppen", zegt Leonie van Heuvel van het bedrijf Props, dat de escaperoom bouwt. "Het is een open speelveld met zes huisjes." Voor de neushoorn is gekozen, omdat dit een van de meest bedreigde diersoorten op de wereld is.

Daarnaast komt er in Nortica een biologielokaal waar scholieren proefjes kunnen doen. De lessen worden afgestemd op het niveau van de leerlingen. Ook komt er in Serenga een savannelodge met een educatief centrum. Vlakbij komt ook een voederplaats. In Jungola wordt ook een project opgezet, maar wat dat wordt, is nog niet bekendgemaakt.

De savannelodge is ook open voor publiek als die klaar is. De andere twee projecten, de biologieles en de escaperoom, zijn in eerste instantie bedoeld voor scholieren. Mochten deze goed doorontwikkeld zijn, dan bekijkt het park ook of het voor het publiek open kan. Bekend is al wel dat voor de escaperoom dan een extra bedrag wordt gevraagd.

Subsidies

Wildlands kan de projecten bekostigen door middel van subsidies uit het WNEF Fonds, waar de PostcodeLoterij aan schenkt. En deels uit eigen zak. "Educatie is wel het doel, niet het verdienen van geld", zegt directeur Erik van Engelen.

Alle drie de projecten moeten in april af zijn. Daarna worden zij door bepaalde scholen getest. "Kinderen zijn eerlijk, dus dat is de beste spiegel die je kan krijgen", lacht Tuit. Daarna worden lesprogramma's ontwikkeld en wordt er gekeken hoe bijvoorbeeld kinderen de mondiale problematiek, die terugkomt in de educatie in Wildlands, kunnen vertalen naar hun eigen leefomgeving.

"De projecten zijn onderdeel van ons grotere plan om educatie een belangrijk aandeel te geven in het park. Een samenwerking met IVN is daarom noodzakelijk. Zij hebben de kennis over de educatie en het netwerk met de scholen", aldus Van Engelen.

De directeuren Mark Tuit en Erik van Engelen (Rechten: Wildlands Adventure Zoo)

