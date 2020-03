Olympische Spelen zitten Gouden Pijl in de weg

De Gouden Pijl wordt traditioneel op de eerste zondag na de Tour de France verreden door het centrum van Emmen. In verband met de Spelen gaat de Tour een week eerder van start en dat betekent ook dat de Gouden Pijl een week eerder wordt verreden.

"We hebben overwogen om ons wielercriterium te verplaatsen", zegt voorzitter Roelie Lubbers van de Gouden Pijl. "Zondag 26 juli valt namelijk tegelijk met koopzondag in Emmen. Maar verplaatsen we het evenement dit jaar, dan is er de kans dat we ons plekje op de kalender de komende jaren kwijt zijn. Want die eerste zondag na de Tour, die dag is gewild. Bovendien is hij voor ons belangrijk, omdat we de hele dag door evenementen hebben, zoals een toertocht en bmx-stunts. Als we het criterium op een doordeweekse avond verrijden, dan moeten we die evenementen laten schieten. Met de ondernemers in Emmen hebben we afgesproken dat we het parcours iets gaan aanpassen."

Olympisch kampioen aan de start?

Door de Olympische Spelen loopt de Gouden Pijl in elk geval enkele toprenners mis. Die rijden een dag eerder in Tokio de Olympische wegwedstrijd. Maar Lubbers maakt zich daar niet veel zorgen om. "De landenteams tijdens de Spelen bestaan uit maximaal vijf coureurs. Er blijven dus voldoende toppers over."

In 2012 zat de Gouden Pijl met hetzelfde probleem. Destijds wist het evenement er juist iets positiefs van te maken. "Alexander Vinokoerov won toen de Olympische wegwedstrijd bij de mannen en Marianne Vos bij de vrouwen", herinnert Lubbers zich. "Beiden reden vervolgens bij ons in Emmen de Gouden Pijl als Olympisch kampioen."

Dat lijkt dit jaar vrijwel onmogelijk, realiseert Lubbers zich. "2012 waren de Spelen in Londen, nu in Tokio. Ondanks dat je vanuit Tokio naar hier terug in de tijd vliegt, wordt het moeilijk om hen op tijd aan de start in Emmen te hebben."