'Helende reis' van 100.000 kilometer voert pelgrim ook naar Drenthe

Helende reis

Het wandelen biedt hem soelaas. "Ik krijg er meer ruimte van in mijn hoofd en ik hoorde van mensen die ik ontmoette tijdens het wandelen hoe je ook anders in het leven kunt staan." Hij noemt zijn tocht dan ook een helende reis. "Stukje bij beetje helpt wandelen mij tot andere inzichten komen. Ik leer constant van de mensen die ik gedurende mijn reis."

"Echt bewonderenswaardig"

Terwijl Verdonschot aan zijn lunch begint, vergezelt Hans hem die even daarvoor druk in de tuin aan het werk is. "Ik hoorde iets van 100.000 kilometer? Dat is spectaculair", reageert hij als hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. "Ik vind het echt bewonderenswaardig", vult zijn vrouw hem aan. Met een doosje kletsmajoors kletsen de Drenten en de Noord-Hollander verder. Op het moment dat er nog 92.000 wandelkilometers te gaan zijn.