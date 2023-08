Ondernemer mag geen vossen afschieten om dieren te beschermen tegen aanval

Dierenhandelsbedrijf Breeding Farm Snavelhof in Veeningen mag 's nachts geen vossen afschieten om zijn dieren te beschermen tegen een aanval. Dat heeft de rechter bepaald. Ook is de schadeclaim van de handelaar van tafel geveegd.

Het bedrijf in Veeningen verhandelt diverse diersoorten zoals flamingo's, alpaca's en kangoeroes. In februari 2021 drong een vos de verblijfplaats van de flamingo's binnen en beet meerdere dieren dood. Dat leverde het bedrijf een forse schadepost op.

Geen stroom door sneeuwval

In juni van dat jaar legde de handelaar verder een schadeclaim bij de provincie neer. De provincie wees beide verzoeken af en bleef bij dit besluit. De rechter is het daarmee eens. Een ontheffing om vossen te kunnen schieten tussen zonsondergang- en opgang kan alleen als er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

In het geval van het Veeningse bedrijf is die mogelijkheid er wel, want de eigenaar is degene die verantwoordelijkheid draagt voor het vrijhouden van zijn hekwerk van begroeiing en sneeuw. En wanneer er sprake is van schade na een vossenaanval, moet die binnen zeven dagen worden gemeld bij BIJ12. De ondernemer meldde dit bij de provincie - het verkeerde loket.