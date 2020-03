Westerveld krijgt petitie voor instellen spuitvrije zone van 100 meter bij bollenvelden

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld krijgt vanavond uit handen van actiegroep Meten=Weten een petitie aangeboden. Daarin roepen de actievoerders op om in de bollenteelt het 'voorzorgprincipe' toe te passen en tussen bebouwing en bollenvelden een spuitvrije zone van honderd meter in te stellen.

Aanleiding voor deze nieuwe actie is het afsluiten van een convenant door de gemeente met bollentelers. In het convenant staan gedragsregels. Bijvoorbeeld dat de boeren bij velden met lelies een afstand van twintig meter aanhouden tot bebouwing. In deze strook gebruiken ze geen gewasbeschermingsmiddelen. Wethouder Jelle de Haas van Westerveld ziet het convenant als een startpunt om verder over de sector te praten.

Bij het opstellen van het convenant zijn actiegroepen als Meten=Weten niet betrokken. Volgens de gemeente willen ze ook niet meepraten. Daarom is er voor gekozen om in ieder geval deze stap te zetten. Dit tot grote teleurstelling van de gemeenteraad van Westerveld. De gemeenteraad ontplofte tijdens de raadsvergadering eind februari enkele keren. Vooral oppositiepartijen als PvdA, CDA en Progressief Westerveld vonden dat de wethouder veel te snel is geweest met het tekenen van een convenant. En dat hij dat uitgerekend deed op de dag voordat er in de gemeenteraad over gesproken zou worden. Bovendien was er kritiek omdat verontruste inwoners in actiegroepen als Meten=Weten niet zijn betrokken bij het opstellen van het convenant.

Ze krijgen er beide hoofdpijn van

De lelieteelt is in Westerveld een hoofdpijndossier geworden. Boeren en omwonenden, verenigd in Bollenboos en Meten=Weten, staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goed gesprek is niet meer mogelijk. Verschillende wethouders, waaronder die van Progressief Westerveld, zijn over het dossier gestruikeld. Er zijn de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest waarbij boeren in het teeltseizoen te maken hadden met vernielingen of diefstal van apparatuur op hun land. Ze worden aangesproken en gefotografeerd als ze bezig zijn. Deze week kreeg een landeigenaar onverwachts bezoek van een cameraploeg samen met een groep actievoerders. Zij liepen zonder toestemming zijn land in.

Bij de actiegroep Meten=Weten zijn naar eigen zeggen zo'n 400 inwoners van Westerveld aangesloten. Vanavond zullen vertegenwoordigers de petitie aanbieden aan burgemeester Rikus Jager. Volgens de actiegroep hebben zo'n 600 mensen getekend. In de petitie roepen ze Westerveld op om gebruik te maken van het 'voorzorgsprincipe'. Er is namelijk weinig bekend over het effect van een cocktail van middelen die worden gebruikt in de sector. En zolang dat niet bekend is, moet je omwonenden volgens Meten=Weten beschermen. Dat moet gebeuren met een spuitvrije zone van honderd meter tussen bebouwing en bloembollen. Aangetoond is dat middelen tot op een grote afstand van een bollenveld worden teruggevonden. Zelfs tot in stof in woningen. Er wordt onderzoek gedaan naar het effect op de gezondheid. Maar de uitkomst van dit onderzoek zal nog even op zich laten wachten.

Voorzorgsprincipe

"Al meer dan 15 jaar wordt er in Westerveld gepraat over lelies- en andere sierteeltgewassen waar veel pesticiden voor gebruikt worden, zonder resultaat. Omwonenden ervaren gezondheidsklachten als hoofdpijn, misselijkheid, astma en brandende ogen als er gespoten is", zo zegt Meten=Weten. "Daarom deze petitie met een dringende oproep aan de gemeente Westerveld: pas het voorzorgsprincipe toe en verminder het effect van bestrijdingsmiddelen op omwonenden rond akkers met bloemsierteelt door spuitvrije zones van minstens honderd meter in te stellen".