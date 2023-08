Jaar na eerste geboorte opnieuw een vicuña ter wereld gebracht in Wildlands

In dierenpark Wildlands is vandaag een vicuña ter wereld gebracht. De bevalling werd op de voet gevolgd door bezoekers, die vanuit een van de treintjes door de Serenga-woestijn getuige konden zijn van het bijzondere tafereel.

Vicuña's behoren tot de kameelachtigen en zijn in hun uiterlijk het best te vergelijken met alpaca's. In het wild zijn ze te vinden in Zuid-Amerika, waar ze voornamelijk in groepen verblijven op grote hoogte.