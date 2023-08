Bezetting Nederlands-Indië herdacht in Hoogeveen: 'Vrijheid is niet gegarandeerd'

Zo'n 80 mensen verzamelden zich gisteravond bij het oorlogsmonument bij de begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen. Sommigen hadden op de revers een klein pinnetje gespeld met een wit jasmijnbloempje: de melati. Het speldje is een herdenkingssymbool.

De melati is een Indische bloem, die voorkomt in Indonesië, maar in Nederland maar moeilijk gedijt. Ook op de borst van Glenn Bloemberg, voorzitter van Stichting Veteranen Hoogeveen, was naast een rij medailles een melati te zien.

"Het was een mooie herdenking. Mensen met een Indische achtergrond, de Molukse achtergrond en mensen met roots in Hoogeveen hebben allemaal meegekregen dat mensen uit Hoogeveen in voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen."

Op 15 augustus wordt stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Op die dag in 1945 capituleerde Japan en dat betekende het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog.

'Onthoofd door Japanners'

Tijdens de herdenking werden bloemstukken gelegd bij het oorlogsmonument door onder anderen locoburgemeester Jeroen Westendorp en jongeren van Maluk4Maluku. Een van de sprekers is Quintus de Lima, derde generatie Molukker in Nederland. Een van de namen op het oorlogsmonument is van zijn overgrootvader.

"De vader van mijn oma is erbij gezet. Die is in 1944 helaas onthoofd door de Japanners. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar wel van verhalen en foto's", zegt De Lima.

"Tegenwoordig zien mensen militair zijn als een beroep. Ik wil toch duidelijk maken dat het een roeping is. Vrijheid is niet gegarandeerd daar moet echt voor gevochten worden. En daar hebben ze voor gevochten in het verleden en van die vrijheid mogen wij genieten vandaag de dag."