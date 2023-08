Drenthe herdenkt slachtoffers van bezetting Nederlands-Indië

Traditioneel is de Nationale Herdenking van de slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld bij het Indisch Monument in Den Haag. Over de rest van het land zijn ook tal van andere plechtigheden georganiseerd om de getroffenen te herdenken. In Drenthe zijn bij de organisatie van de landelijke Indië-herdenking initiatieven bekend in Borger, Emmen en Hoogeveen.