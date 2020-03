Geletruidrager Mike Teunissen start zaterdag in Ronde van Drenthe

Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Omdat verschillende profkoersen geschrapt zijn past de Ronde van Drenthe ineens wel in het programma van de profs. Teunissen won de eerste etappe van de Tour de France in Brussel en reed twee dagen in de gele trui. Ook de winnaar van vorig jaar Pim Ligthart is met zijn ploet Direct Energy toegevoegd aan het startveld.

Bert-Jan Lindeman

Ook Bert-Jan Lindeman uit Emmen zal zaterdag ook in Assen aan de start verschijnen. Hij kan in Drenthe deelnemen omdat Jumbo Visma niet in Parijs-Nice is gestart.

Vier ploegen ontbreken in vrouwenkoers

In de vrouwenwedstrijd hebben inmiddels vier ploegen afgezegd. Naast het Australische Mitchelton-Scott en het Spaanse Movistar komen ook de vrouwen van het Amerikaanse Rally Cycling en het Russische Cogeas Mettler Cycling niet naar Drenthe.

Keienstrook

Verder werd vandaag tijdens de persconferentie nog bekend gemaakt dat de keienstrook bij Echten uit het parcours is gehaald. De weg staat onder water.

Lees ook: